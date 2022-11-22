Россияне атакуют город Орехов Запорожской области: есть прилет в пункт выдачи гумпомощи

14:21 22 ноября Киев, Украина

Армия рф наносят ракетные обстрелы по городу Орехов Запорожской области. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Прямо сейчас российские изверги обстреливают город Орехов. В результате прямого попадания в пункт выдачи гуманитарной помощи в помещении школы погиб социальный работник, еще две женщины получили ранения. Жертв могло быть значительно больше, но их удалось предотвратить благодаря правильной организации работы по выдаче помощи, избегая создания очередей и скоплений людей, а также наличия рядом оборудованных укрытий", - написал Старух в официальном ТГ-канале.

Во время брифинга в медиацентре Украина Старух сообщил, что российские оккупанты за прошедшие сутки 81 раз обстреляли Запорожскую область, 56 обстрелов зафиксировали в населенных пунктах.