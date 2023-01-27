Россияне атаковали Никопольщину из РСЗО

11:13 27 января Киев, Украина

Российские террористы, в ночь на 27 января, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.



Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.



Он уточнил, что под огнем находился населенный пункт Мировской общины, враг выпустил по нему около пятидесяти реактивных боеприпасов.