Россияне атаковали Никополь из тяжелой артиллерии, есть раненая

10:08 20 августа Киев, Украина

Никополь по-прежнему остается мишенью для обстрелов со стороны российской артиллерии. Очередной обстрел города из тяжелой артиллерии произошел в субботу вечером 19 августа. При обстреле пострадала 74-летняя женщина. Она с осколочным ранением находится в больнице. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, повреждены пять частных домов, четыре хозяйственных постройки, две линии электропередач.

Последствия удара рф по Никополю.

Последствия удара рф по Никополю.

Напомним, что 17 августа войска рф в течение дня дважды ударили по Никополю, а также обстреляли Марганецкую общину. В населенные пункты прилетело более двух десятков снарядов.

Ранее во время российского удара по Никопольской общине погиб юноша.