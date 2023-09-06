Россияне атаковали Никополь из тяжелой артиллерии, есть раненая

10:08 20 августа Киев, Украина

Никополь по-прежнему остается мишенью для обстрелов со стороны российской артиллерии. Очередной обстрел города из тяжелой артиллерии произошел в субботу вечером 19 августа. При обстреле пострадала 74-летняя женщина. Она с осколочным ранением находится в больнице. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, повреждены пять частных домов, четыре хозяйственных постройки, две линии электропередач.

Напомним, что 17 августа войска рф в течение дня дважды ударили по Никополю, а также обстреляли Марганецкую общину. В населенные пункты прилетело более двух десятков снарядов.

Ранее во время российского удара по Никопольской общине погиб юноша.