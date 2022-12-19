Россияне атаковали Киев иранскими беспилотниками
08:48 19 декабря Киев, Украина
В ночь на 19 декабря в ряде районов Киева
раздались взрывы. Оккупанты несколькими волнами атаковали столицу с помощью иранских дронов, часть попала в объект критической инфраструктуры.
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"В 4:45 утра, что рф атаковала украинскую столицу с помощью иранских дронов "Shahed", часть из них удалось сбить. В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома, по меньшей мере два человека получили ранения", - сообщили в Киевской городской военной администрации (КОВА).
Все службы работают над ликвидацией последствий ударов.
"Страна-террорист продолжает войну против гражданского населения. Мы все преодолеем. Враг уже проиграл", - подчеркнул глава КОВА Алексей Кулеба.
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