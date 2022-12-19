Россияне атаковали Киев иранскими беспилотниками

В небе над столицей сбили 18 из 23 шахедов

"В 4:45 утра, что рф атаковала украинскую столицу с помощью иранских дронов "Shahed", часть из них удалось сбить. В результате ночной атаки дронами в Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома, по меньшей мере два человека получили ранения", - сообщили в Киевской городской военной администрации (КОВА).