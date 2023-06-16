Россияне атаковали 19 населенных пунктов Запорожской области

10:30 05 июня Киев, Украина

Вражеская армия нанесла 71 обстрел 19 населенным пунктам Запорожской области.



Председатель Запорожской областной государственной администрации, Юрий Малашко, передал информацию об этих событиях через канал связи в приложении Telegram.

"Враг продолжает атаковать мирные города и села. Общее количество обстрелов составило 71, охватив 19 населенных пунктов. Малая Токмачка, Ольговское и Гуляйполь стали мишенями авиационных ударов. Железнодорожное, Темировка, Преображенка и Ольговское пострадали от ракетных артиллерийских систем. Орехов, Гуляйполь, Новоандреевка, Полтавка, Щербаки и другие населенные пункты прифронтовой зоны были атакованы 64 артиллерийскими ударами", - отмечается в сообщении.



Сообщается, что гражданское население не пострадало. Однако правоохранительные органы зафиксировали 12 случаев разрушения жилых домов и имущества местных жителей.