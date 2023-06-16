Россияне атаковали 19 населенных пунктов Запорожской области

Вражеская армия нанесла 71 обстрел 19 населенным пунктам Запорожской области.
Председатель Запорожской областной государственной администрации, Юрий Малашко, передал информацию об этих событиях через канал связи в приложении Telegram.
Председатель Запорожской областной государственной администрации, Юрий Малашко, передал информацию об этих событиях через канал связи в приложении Telegram.
Сообщается, что гражданское население не пострадало. Однако правоохранительные органы зафиксировали 12 случаев разрушения жилых домов и имущества местных жителей.
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