Россияне активно ведут обстрел Купянского направления Харьковщины - ОВА

09:37 15 декабря Киев, Украина

Агрессоры активно атакуют Купянское направление Харьковской области, осколочное ранение получила пожилая женщина, в самом Купянске поврежден объект критической инфраструктуры.



Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"За прошедшие сутки ударов по Харькову не зафиксировано. Но враг продолжает интенсивные обстрелы Купянского направления",- сказано в сообщении.

Он сообщил, что оккупанты били по позициям наших войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлинск.



В результате обстрелов в поселке городского типа Ковшаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Ее госпитализировали в среднем состоянии тяжести.



Около 23:45 ч в самом Купянске в результате обстрела из ЗРК С-300 был поврежден объект критической инфраструктуры.



Кроме того, в Купянском районе из-за вражеских обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет.