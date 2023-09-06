Россия запретила въезд в страну ряду официальных лиц Молдовы

В ответ на сокращение численности работников российских дипломатических учреждений в Молдове, министерство иностранных дел рф запретило въезд на территорию страны "ряду официальных лиц" республики.
Об этом сообщает пресс-служба МИД россии.
Об этом сообщает пресс-служба МИД россии.
В МИД рф отметили, что этот недружественный шаг ведет к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, и без того находящихся в глубоком кризисе из-за действий молдавской стороны.
Высылка российских дипломатов из Молдовы
14 августа власти Молдовы выслали 45 дипломатов и сотрудников посольства россии из страны. Согласно решению Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы российское диппредставительство в Кишиневе покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с семьями.
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