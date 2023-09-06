Россия запретила въезд в страну ряду официальных лиц Молдовы

15:59 18 августа Киев, Украина

В ответ на сокращение численности работников российских дипломатических учреждений в Молдове, министерство иностранных дел рф запретило въезд на территорию страны "ряду официальных лиц" республики.



Об этом сообщает пресс-служба МИД россии.

"18 августа в МИД россии был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в рф Лилиан Дарий, которому объявлен протест в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдове", — говорится в сообщении.

В МИД рф отметили, что этот недружественный шаг ведет к дальнейшему разрушению российско-молдавских отношений, и без того находящихся в глубоком кризисе из-за действий молдавской стороны.

"Лилиану Дарию сообщено, что в качестве ассиметричной ответной мер закрыт въезд в российскую федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова", — говорится в сообщении.

Высылка российских дипломатов из Молдовы

14 августа власти Молдовы выслали 45 дипломатов и сотрудников посольства россии из страны. Согласно решению Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы российское диппредставительство в Кишиневе покинули 22 дипломата и 23 представителя технического персонала вместе с семьями.