Россия захватила три украинских судна в Черном море

Вооруженная агрессия РФ против Украины по морскому направлению сопровождается пиратской деятельностью военно-морского флота России в территориальных водах и исключительной морской экономической зоне Украины. Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел Украины.
Пиратскими актами ВМФ РФ захвачены поисково-спасательное судно "Сапфир", судно "Афина", судно "Принцесса Николь".
В связи с продолжающимися актами пиратства ВМФ РФ и его разбойными действиями на море в отношении гражданских судов Украина призвала всех национальных и иностранных мореплавателей и судовладельцев соблюдать предельную безопасность в Черном и Азовском морях.
Соответствующее «навигационное донесение» распространено по Украине каналами международной автоматизированной службы передачи на суда навигационных предупреждений (НАВТЕКС).
Украина призывает государств-партнеров осудить пиратскую деятельность ВМФ РФ в Черном море и надлежащим образом отреагировать, чтобы прекратить морской разбой России.
Пиратскими актами ВМФ РФ захвачены поисково-спасательное судно "Сапфир", судно "Афина", судно "Принцесса Николь".
В связи с продолжающимися актами пиратства ВМФ РФ и его разбойными действиями на море в отношении гражданских судов Украина призвала всех национальных и иностранных мореплавателей и судовладельцев соблюдать предельную безопасность в Черном и Азовском морях.
Соответствующее «навигационное донесение» распространено по Украине каналами международной автоматизированной службы передачи на суда навигационных предупреждений (НАВТЕКС).
Украина призывает государств-партнеров осудить пиратскую деятельность ВМФ РФ в Черном море и надлежащим образом отреагировать, чтобы прекратить морской разбой России.
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