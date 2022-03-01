Россия захватила три украинских судна в Черном море

06:55 01 Март Киев, Украина

Вооруженная агрессия РФ против Украины по морскому направлению сопровождается пиратской деятельностью военно-морского флота России в территориальных водах и исключительной морской экономической зоне Украины. Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел Украины.



Пиратскими актами ВМФ РФ захвачены поисково-спасательное судно "Сапфир", судно "Афина", судно "Принцесса Николь".



В связи с продолжающимися актами пиратства ВМФ РФ и его разбойными действиями на море в отношении гражданских судов Украина призвала всех национальных и иностранных мореплавателей и судовладельцев соблюдать предельную безопасность в Черном и Азовском морях.



Соответствующее «навигационное донесение» распространено по Украине каналами международной автоматизированной службы передачи на суда навигационных предупреждений (НАВТЕКС).



Украина призывает государств-партнеров осудить пиратскую деятельность ВМФ РФ в Черном море и надлежащим образом отреагировать, чтобы прекратить морской разбой России.