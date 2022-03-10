Россия ввела в Херсон своих силовиков: задержали уже более 400 украинцев

14:36 09 Март Киев, Украина





Подразделения силовиков оккупантов переброшены, чтобы ввести в городе административно-полицейский режим. По данным Генштаба, сегодня россияне уже неправомерно задержали более 400 украинцев.



О возможности переброски Россией в Украину подразделений Росгвардии эксперты говорили еще до начала войны. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team 3 февраля опубликовала информацию о том, что колонна техники, характерной для Росгвардии, идет из Чечни в северо-западном направлении.



В России подразделения Росгвардии обычно используются для подавления протестов. Даже в своей стране, как отмечают исследователи Центра анализа европейской политики (CEPA), росгвардейцы известны особой жестокостью к населению, например, без причин бьют дубинками задержанных по голове. Россия ввела в временно оккупированный Херсон подразделения Росгвардии, которые задерживают гражданских, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.Подразделения силовиков оккупантов переброшены, чтобы ввести в городе административно-полицейский режим. По данным Генштаба, сегодня россияне уже неправомерно задержали более 400 украинцев.О возможности переброски Россией в Украину подразделений Росгвардии эксперты говорили еще до начала войны. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team 3 февраля опубликовала информацию о том, что колонна техники, характерной для Росгвардии, идет из Чечни в северо-западном направлении.В России подразделения Росгвардии обычно используются для подавления протестов. Даже в своей стране, как отмечают исследователи Центра анализа европейской политики (CEPA), росгвардейцы известны особой жестокостью к населению, например, без причин бьют дубинками задержанных по голове.

"Росгвардия – это не армейские части, а своего рода жандармерия, призванная обеспечивать порядок на оккупированных территориях", – объяснял российский эксперт Александр Данилюк.

Об использовании Росгвардии на оккупированных частях Донбасса местные жители сообщали еще в 2015 году. В частности, силовики занимались репрессиями в отношении гражданских лиц и участвовали в работе патрулей, основной целью которых было запугать население.



Напомним, что после захвата российскими военными Херсона, местные жители выходят на акции протеста против временной оккупации. Делают они это, несмотря на угрозы и огонь, который россияне открывают в воздух.