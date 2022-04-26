Россия утверждает что Белгородскую область обстреляла украинская сторона

08:31 26 апреля Киев, Украина

В России заявляют об обстреле села Головчино Белгородской области,

Вячеслав Гладков сообщил что пострадавших нет.

Он утверждает, что обстрелы были с украинской стороны.



Российская Белгородская область граничит с Харьковской и Сумской областями.



В российских областях, граничащих с Украиной, с 11 апреля был введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Он действует в Курской, Белгородской, Брянской областях, двух районах Воронежской области, двух районах Краснодарского края, граничащих с Украиной морем, а также на севере оккупированного Россией Крыма.



Украинская сторона пока не комментировала эти обвинения в обстреле, однако ранее сообщалось, что Россия может прибегнуть к обстрелам своей же территории.



Например, на нефтебазе в российском городе Белгород, недалеко от границы с Украиной, 1 апреля произошел пожар. Тогда российский губернатор заявил об «авиаударе из двух вертолетов Вооруженных сил Украины». Но 2 апреля группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что взорвавшаяся вблизи российского Белгорода ракета прилетела с территории России.