Россия украла зерно в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригрозил участникам схемы "международно-правовыми последствиями" и "усложнением жизни".
По данным СNN, Россия доставила украденное в Украине зерно в Сирию.
27 апреля российский балкер "Матрос Позынич" с почти 30 000 тонн украденной украинской пшеницы снялся с якоря и отключил транспондер у берегов временно оккупированного Крыма. После захода в Севастополь он прошел Босфор и прибыл в египетский порт Александрия.
Однако украинские официальные лица опередили россиян, Египет был предупрежден, что зерно краденое, и отказался от партии. Такой же результат ждал оккупантов и в Бейруте, столице Ливана. После этого балкер прибыл в сирийский порт Латакия, где и был зафиксирован спутником Maxar Technologies.
Украинская журналистка профильного расследовательского проекта SeaKrime Катерина Яресько отметила: россияне резко увеличили экспорт зерна из Севастополя примерно до 100 000 тонн и в марте, и в апреле. Утром 13 мая она сообщила, что "Матрос Позынич" разгрузил 27 000 тонн пшеницы в Латакии и возвращается в севастопольский порт Авлита за новой партией.
Кулеба заявил, что Россия – тройной преступник: разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию.
27 апреля российский балкер "Матрос Позынич" с почти 30 000 тонн украденной украинской пшеницы снялся с якоря и отключил транспондер у берегов временно оккупированного Крыма. После захода в Севастополь он прошел Босфор и прибыл в египетский порт Александрия.
Однако украинские официальные лица опередили россиян, Египет был предупрежден, что зерно краденое, и отказался от партии. Такой же результат ждал оккупантов и в Бейруте, столице Ливана. После этого балкер прибыл в сирийский порт Латакия, где и был зафиксирован спутником Maxar Technologies.
Украинская журналистка профильного расследовательского проекта SeaKrime Катерина Яресько отметила: россияне резко увеличили экспорт зерна из Севастополя примерно до 100 000 тонн и в марте, и в апреле. Утром 13 мая она сообщила, что "Матрос Позынич" разгрузил 27 000 тонн пшеницы в Латакии и возвращается в севастопольский порт Авлита за новой партией.
Кулеба заявил, что Россия – тройной преступник: разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию.
Министерство предупредило другие страны-потребители, что российские партии зерна могут полностью или частично состоять из краденого. По данным украинского правительства, россияне украли минимум 400 000-500 000 тонн зерна на $100 млн – практически все корабли с зерном, которые выходят из Севастополя, загружены краденой продукцией. МИД призывает международное сообщество усиливать санкции.
Подоляк отреагировал на такие новости эмоциональным сообщением.
Подоляк отреагировал на такие новости эмоциональным сообщением.
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