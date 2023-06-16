Россия ударила запрещенными боеприпасами по городам и селам Запорожской области

11:38 21 мая Киев, Украина

Не прекращаются обстрелы прифронтовых населенных пунктов на Запорожье. Как сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко, за прошедшие сутки войска агрессора нанесли 84 удара по мирным городам и селам Запорожской области.

Он уточнил, что враг атаковал 18 прифронтовых населённых пунктов региона. Зафиксировано 68 артиллерийских ударов по Степногорску, Каменскому, Волшебному, Белогорью, Малиновке, семь обстрелов с РСЗО по Щербакам, Малым Щербакам, Волшебному, авиаудар по Ольговскому.

"Враг атаковал Орехов из артиллерии и РСЗО, кроме того, применил запрещенные зажигательные боеприпасы по жилым кварталам. По Гуляйполю захватчики били из артиллерии, РСЗО и БПЛА", - добавил глава ОВА.

За сутки поступило 100 сообщений о разрушении гражданской инфраструктуры: пострадали дачные домики, жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, помещения магазина, молитвенный дом, сельскохозяйственная техника.

Напомним, за прошедшие сутки армия рф 63 раза обстреляла Херсонскую область, двое гражданских погибли и еще двое получили ранения.

Войска рф пытались атаковать дронами Днепропетровщину.