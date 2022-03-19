Россия ударила по территории Львовского аэропорта

Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Об этом утром, 18 марта, сообщил городской голова Андрей Садовый.
"Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт", - сообщил мэр Льова.
"В постройках нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и будет опубликована впоследствии", - пообещал Садовый.
"Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", - также призвал городской голова.
"Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт", - сообщил мэр Льова.
"В постройках нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и будет опубликована впоследствии", - пообещал Садовый.
"Будьте осторожны, следуйте указаниям при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", - также призвал городской голова.
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