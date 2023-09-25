Россия создала "федеральные комиссариаты" на ВОТ с целью мобилизовать местных мужчин

08:51 25 сентября Киев, Украина

Российские захватчики во временно оккупированных южных регионах решили создать так называемые "федеральные комиссариаты" и готовятся к мобилизации местных мужчин.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, в настоящее время российские власти формируют систему воинского учета призывников и военнообязанных, проживающих в зоне временной оккупации, в частности в Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, в своих пропагандистских телеграмм-каналах российские оккупационные администрации регулярно размещают объявления с требованиями к местным жителям призывного возраста и военнообязанным предоставить свои личные данные и копии документов, подтверждающих их личность. Эти сведения используются для включения в "временный учет" в созданных "военных комиссариатах".

В дополнение к этому, местным жителям регулярно направляются повестки с требованиями явиться в местный орган РОА (Российская оккупационная администрация) с целью постановки на "воинский учет".