Россия совершила 190 уголовных преступлений против окружающей среды в Украине

15:35 22 июня Киев, Украина

Россия совершила в Украине 190 уголовных преступлений против окружающей среды, 14 из них квалифицированы как экоцид , заявил советник генпрокурора Украины Максим Попов в ходе дискуссии "Экоцид в Украине: что делать сейчас?".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По словам Попова, Украина стремится привлечь россию к ответственности за преступления против окружающей среды.

"Существует два параллельных трека, по которым работает Украина. Первый – привлечение к ответственности рф как государства и взыскание репараций. Для этого Оперативный штаб при Госэкоинспекции документирует ущерб, причиненный окружающей среде, и высчитывает денежный эквивалент. Второй – привлечение к индивидуальной уголовной ответственности военных, выполняют и отдают приказы и их политическое руководство", – сказал Максим Попов.

Украина квалифицирует экологические преступления россии по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 438 - военные преступления и ст. 441 – экоцид. В международных договорах понятия "экоцид" пока нет, но движение за его признание международным преступлением продолжается.

"У нас есть партнеры, коалиция Stop Ecocide International, мы на постоянной связи. На уровне Совета Европы движущей силой криминализации экоцида является парламентская делегация. Европарламент принял резолюцию, которой советовал внести изменения в соответствующую Директиву ЕС, криминализировать это преступление на уровне государств- членов ЕС и дополнить Римский устав пятым преступлением - экоцидом", - сказал советник генпрокурора.

События в Украине стали катализатором юридических изменений на глобальном уровне. Международная комиссия по праву ООН в 2022 году завершила разработку принципов защиты окружающей среды в условиях вооруженного конфликта.



Максим Попов подчеркнул, что для того, чтобы наказать рф за преступления против окружающей среды, нужно двигаться по всем направлениям: изменениям законодательства, инвентаризацией и сосредоточением всех ресурсов для документирования и анализа последствий для окружающей среды, чтобы оценить насколько это влияние является масштабным и долговременным.