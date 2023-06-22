Россия совершила 190 уголовных преступлений против окружающей среды в Украине

Россия совершила в Украине 190 уголовных преступлений против окружающей среды, 14 из них квалифицированы как экоцид, заявил советник генпрокурора Украины Максим Попов в ходе дискуссии "Экоцид в Украине: что делать сейчас?".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По словам Попова, Украина стремится привлечь россию к ответственности за преступления против окружающей среды.
По словам Попова, Украина стремится привлечь россию к ответственности за преступления против окружающей среды.
Украина квалифицирует экологические преступления россии по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 438 - военные преступления и ст. 441 – экоцид. В международных договорах понятия "экоцид" пока нет, но движение за его признание международным преступлением продолжается.
События в Украине стали катализатором юридических изменений на глобальном уровне. Международная комиссия по праву ООН в 2022 году завершила разработку принципов защиты окружающей среды в условиях вооруженного конфликта.
Максим Попов подчеркнул, что для того, чтобы наказать рф за преступления против окружающей среды, нужно двигаться по всем направлениям: изменениям законодательства, инвентаризацией и сосредоточением всех ресурсов для документирования и анализа последствий для окружающей среды, чтобы оценить насколько это влияние является масштабным и долговременным.
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