Россия сосредоточила у украинских границ более 94 тысяч военных

10:45 03 Декабрь Киев, Украина

Министр обороны Алексей Резников рассказал о численности российских войск вблизи границ Украины. Их общее количество на сегодняшний день оценивается в 94,3 тысячи солдат и офицеров. Европа и США выразили крайнюю обеспокоенность из-за агрессивного поведения россиян у украинских границ.

Об этом министр сообщил в парламенте во время часа вопросов правительству.



«Сейчас вокруг Украины и в Крыму в постоянной готовности находится 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, 8 дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ и временно оккупированных территориях, которые могут быть привлечены для эскалации, сегодня оцениваются в 94,3 тыс. человек», – рассказал Резников.



На фоне нарушения российскими наемниками режима прекращения огня в Донбассе Россия стягивает свои войска к украинской границе. Это вызывает серьезную обеспокоенность со стороны стран Запада. В частности, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что они продолжают следить за действиями российских войск у границ Украины. Давая им оценку, он отметил, что этого «достаточно, чтобы вызвать серьезную обеспокоенность».