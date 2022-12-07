Россия снова атаковала Украину "Шахедами" - ОК "Восток"

09:46 07 декабря Киев, Украина

Российские войска впервые за длительное время применили против украинских войск иранские дроны-камикадзе Shahed-136.



Об этом сообщает Оперативное командование "Восток".

"За минувшие сутки наши воины сбили 14 ударных дронов типа "Shahed-136", один БПЛА "Орлан-10" и еще 2 вражеских беспилотника, тип которых уточняется", — говорится в сообщении.

Военные отметили, что 10 из 14 "Шахедов" уничтожили подразделения воздушного командования "Восток".