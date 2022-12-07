Россия снова атаковала Украину "Шахедами" - ОК "Восток"

Российские войска впервые за длительное время применили против украинских войск иранские дроны-камикадзе Shahed-136.
Об этом сообщает Оперативное командование "Восток".
Об этом сообщает Оперативное командование "Восток".
Военные отметили, что 10 из 14 "Шахедов" уничтожили подразделения воздушного командования "Восток".
Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что россия выпустила по Украине более 400 БПЛА ударного типа, до 350 сбила украинская ПВО. Он предположил, что рф исчерпала запасы дронов-камикадзе иранского производства из первой партии, а вторая еще не поступила.
Также помощник командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин заявлял , что россия почти перестала запускать иранские дроны-камикадзе Shahed-136 из-за холодной погоды, которая негативно влияет на материалы, из которых изготовлены беспилотники.
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