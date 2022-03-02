Россия снова атаковала иностранное торговое судно

18:51 02 Март Киев, Украина

Cегодня в 17:25 военно-морские силы россии нанесли ракетный удар по судну «BANGLAR SAMRIDDHU» (флаг Бангладеш) , находящемуся в порту Ольвия на якорной стоянке № 363.

Об этом сообщает филиал «Ольвия» ГП «Администрация морских портов Украины», передает Министерство инфраструктуры Украины.

Одна ракета попала в надстройку, на судне начался пожар. Для спасения экипажа направлено 2 буксира. По предварительным данным,

пострадавших нет.

Судно зашло в порт 23 февраля и находилось в ожидании погрузки, без возможности выхода из-за незаконных навигационных предупреждений (ПРИП) об ограничении судоходства от ВМС российской федерации.



Напомним, что 25 февраля агрессор обстрелял 2 иностранных судна вблизи порта Южный - NAMURA QUEEN (флаг Панамы) и MILLENNIUM SPIRIT (под флагом Молдовы).