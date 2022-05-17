Россия разместила 50 БТГ на юге Украины
16:34 17 мая Киев, Украина
Более чем 50 оперативных батальонных тактических групп разместила Россия в Украине, сообщает чиновник Минобороны США.
Он напомнил, что российские войска сгруппированы географически и на восточном, центральном, западном и южном направлениях находится разное количество БТГ.
"Наиболее крупной группировкой войск является южная, за которой закреплено более 50 БТГ... Она концентрируется между Херсоном на западе и Мариуполем на востоке, а на севере - до Большой Новоселки и Запорожья", - уточнил представитель Пентагона.
На вопрос о том, насколько хорошо оснащены войска РФ в Украине, чиновник ответил, что пока нет точных боевых показателей по каждой БТГ.
"Я не могу вам сказать, как укомплектована, какова готовность и потери в каждой из 106 БТГ. Мы оцениваем, что это боевые БТГ, то есть они участвуют в операциях против украинцев... Мы знаем, что русские продолжают нести потери. Они продолжают ежедневно терять технику и системы в боях. Сейчас идет динамичная борьба на Донбассе", - подчеркнул он.
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