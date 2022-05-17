Россия разместила 50 БТГ на юге Украины

16:34 17 мая Киев, Украина

Более чем 50 оперативных батальонных тактических групп разместила Россия в Украине, сообщает чиновник Минобороны США.

Он напомнил, что российские войска сгруппированы географически и на восточном, центральном, западном и южном направлениях находится разное количество БТГ.

"Наиболее крупной группировкой войск является южная, за которой закреплено более 50 БТГ... Она концентрируется между Херсоном на западе и Мариуполем на востоке, а на севере - до Большой Новоселки и Запорожья", - уточнил представитель Пентагона.

На вопрос о том, насколько хорошо оснащены войска РФ в Украине, чиновник ответил, что пока нет точных боевых показателей по каждой БТГ.