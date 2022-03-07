Россия распространила новый фейк о разоблачении «украинского агента»

Служба безопасности Украины опровергла информацию ФСБ о якобы разоблачении "агента украинских спецслужб", назвав подобные заявления очередным фейком России.
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Дехтяренко подчеркнул, что СБУ работает и обеспечивает государственную безопасность только на территории Украины.
Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности России "разоблачила" агента — украинского гражданина Алексея Семеняку, который длительное время оказывал «консультативную помощь» Службе безопасности Украины (СБУ) с целью нанесения ущерба безопасности российского государства.
Отмечалось, что благодаря своевременным действиям ФСБ Семеняка не успел нанести ущерб внешней безопасности России. Мужчине закрыли въезд в Россию сроком на 25 лет, он был депортирован 3 июня.
Отмечалось, что благодаря своевременным действиям ФСБ Семеняка не успел нанести ущерб внешней безопасности России. Мужчине закрыли въезд в Россию сроком на 25 лет, он был депортирован 3 июня.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии