Россия проводит нападение на Украину из Беларуси и Крыма

Сегодня, 24 февраля, путинская Россия начала агрессивные действия против Украины. Как сообщает Госпогранслужба Украины, российские войска с 5.00 проводят атаки нашей границы со стороны Беларуси. Идут открытые бои почти по всей границе Украины.

"Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ВОТ АР Крым", - говорится в сообщении.

Усилилась работа диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) со стороны агрессора.

По данным МВД, после артобстрелов началось продвижение российских танков и другой техники. Уже враг перешел нашу границу в районе Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областей.

Со стороны Беларуси вражеские войска прорвались в районе пунктов пропуска Сеньковка и Гремяч и в других направлениях.

Под Харьковом военная техника прошла через пункт пропуска Здания, а на Луганщине – через ПП Милово. ГПС и ВСУ предпринимают все возможности, чтобы остановить врага.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.