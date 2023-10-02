Россия продолжает строительство дороги к оккупированному Мариуполю

Россия продолжает строительство новой автомобильной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону с оккупированным городом Мариуполь в Украине.
Эти данные были опубликованы сервисом Planet.com.
Сравнение спутников снимков, сделанных в октябре 2023 года и октябре 2022 года, ярко демонстрирует продолжающийся процесс строительства.
Заметно, что трасса планируется проложить вдали от населенных пунктов, возможно, чтобы избежать сложностей, связанных с расширением существующей дороги.
Эти данные были опубликованы сервисом Planet.com.
Сравнение спутников снимков, сделанных в октябре 2023 года и октябре 2022 года, ярко демонстрирует продолжающийся процесс строительства.
Заметно, что трасса планируется проложить вдали от населенных пунктов, возможно, чтобы избежать сложностей, связанных с расширением существующей дороги.
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