Россия продолжает строительство дороги к оккупированному Мариуполю

17:21 02 октября Киев, Украина

Россия продолжает строительство новой автомобильной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону с оккупированным городом Мариуполь в Украине.

Эти данные были опубликованы сервисом Planet.com.

Сравнение спутников снимков, сделанных в октябре 2023 года и октябре 2022 года, ярко демонстрирует продолжающийся процесс строительства.

Заметно, что трасса планируется проложить вдали от населенных пунктов, возможно, чтобы избежать сложностей, связанных с расширением существующей дороги.