Россия продолжает снабжать оружием боевиков на Донбассе

16:59 02 Октябрь Киев, Украина

Министерство обороны Украины сообщило, что по данным разведки, Россия продолжает поставки боеприпасов и топлива на временно оккупированные территории Донбасса.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. За последнюю декаду сентября через неконтролируемые Украиной участки границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным транспортом около 3,5 тыс. тонн горючего, пять вагонов с боеприпасами, в т.ч. для артиллерийских систем", - сообщает Мотузяник.

По его словам, кроме того, для комплектования личным составом соединений и частей оккупационных войск продолжают прибывать наемники-граждане РФ, проходящие подготовку в учебных лагерях Южного военного округа ВС России.