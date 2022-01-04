Россия перекидывает боевиков из ОРДЛО в Беларусь 

17:38 26 Август Киев, Украина

Поступила информация о том, что с территории оккупированного Донбасса в Беларусь направляются группы российских боевиков.

В связи с напряженной ситуацией в Беларуси в эту страну отправляют боевиков из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Боевиков набирают через «военные комиссариаты» на оккупированной территории сообщают общественные активисты.

По словам активистки Веры Ястребовой из «Восточной правозащитной группы», боевиков могут доставлять к точке дислокации возле границы России и Беларуси. Им предлагают по 400 долларов в месяц. По данным правозащитников, не менее трех автобусов с «добровольцами» из ОРДЛО отправились через неподконтрольный Украине КПВВ «Изварино».
«Я позвонил директору «Восточной правозащитной группы» Вере Ястребовой, которая мне подтвердила: что да, действительно, были зафиксированы такие вот автомобили. Это грузовики, которые провозили людей. И на одной из остановок они сообщили, на заправке, мол — на Беларусь идем. Для чего это надо? Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии: «Нас там нет», — отметил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.