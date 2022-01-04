Россия перекидывает боевиков из ОРДЛО в Беларусь 

Поступила информация о том, что с территории оккупированного Донбасса в Беларусь направляются группы российских боевиков.
В связи с напряженной ситуацией в Беларуси в эту страну отправляют боевиков из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Боевиков набирают через «военные комиссариаты» на оккупированной территории сообщают общественные активисты.
По словам активистки Веры Ястребовой из «Восточной правозащитной группы», боевиков могут доставлять к точке дислокации возле границы России и Беларуси. Им предлагают по 400 долларов в месяц. По данным правозащитников, не менее трех автобусов с «добровольцами» из ОРДЛО отправились через неподконтрольный Украине КПВВ «Изварино».
В связи с напряженной ситуацией в Беларуси в эту страну отправляют боевиков из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Боевиков набирают через «военные комиссариаты» на оккупированной территории сообщают общественные активисты.
По словам активистки Веры Ястребовой из «Восточной правозащитной группы», боевиков могут доставлять к точке дислокации возле границы России и Беларуси. Им предлагают по 400 долларов в месяц. По данным правозащитников, не менее трех автобусов с «добровольцами» из ОРДЛО отправились через неподконтрольный Украине КПВВ «Изварино».
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии