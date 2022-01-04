Россия перекидывает боевиков из ОРДЛО в Беларусь 

«Я позвонил директору «Восточной правозащитной группы» Вере Ястребовой, которая мне подтвердила: что да, действительно, были зафиксированы такие вот автомобили. Это грузовики, которые провозили людей. И на одной из остановок они сообщили, на заправке, мол — на Беларусь идем. Для чего это надо? Вы же помните главный лозунг Путина и всей российской дипломатии: «Нас там нет», — отметил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.