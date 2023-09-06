Россия обстреляла объект гражданской инфраструктуры в Запорожье

20:17 10 августа Киев, Украина

Российские войска снова ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье. В результате обстрела пострадали два человека.



Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram.

"Опять целью российской террористической атаки выбран объект гражданской инфраструктуры. Опять никаких военных целей. Очень людная в это время территория. Еду на место. Надеюсь, без жертв",- говорится в сообщении.



По данным Куртева, на месте прилета занялся пожар. К большому сожалению, есть пострадавшие.

"На данный момент известно о двух пострадавших. Люди в состоянии легкой тяжести доставлены в медицинское учреждение", - добавил он.

Обстрелы объектов гражданской инфраструктуры являются нарушением международного гуманитарного права. Россия продолжает вести войну против мирного населения, и это должно быть прекращено.