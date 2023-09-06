Россия обстреляла объект гражданской инфраструктуры в Запорожье

Российские войска снова ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье. В результате обстрела пострадали два человека.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram.
По данным Куртева, на месте прилета занялся пожар. К большому сожалению, есть пострадавшие.
Обстрелы объектов гражданской инфраструктуры являются нарушением международного гуманитарного права. Россия продолжает вести войну против мирного населения, и это должно быть прекращено.
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