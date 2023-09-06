Россия обстреляла аэродром в Ивано-Франковской области, где находились юные пилоты - Игнат

18:32 11 августа Киев, Украина





Эта информация появилась в заявлении представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Юрия Игната, в прямом эфире национального телевизионного марафона. Вечером 11 августа, российские военные выпустили четыре ракеты "Кинжал" в направлении аэродрома в Ивано-Франковской области, прицельно нацеленные на юных украинских пилотов, готовившихся отправиться на обучение на современных западных самолетах.Эта информация появилась в заявлении представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Юрия Игната, в прямом эфире национального телевизионного марафона.

"Это последний случай атаки террористов с применением ракет Х-47, которые, как утверждают российские власти, пролетают точно в цель. Сегодня несчастный инцидент унес жизнь одного младенца, проживавшего в жилом районе, попавшем под обстрел. Эти ракеты были направлены на военные аэродромы, являющиеся объектами врага уже не первый месяц. Особое напряжение сейчас наблюдается вокруг аэродрома Староконстантинов (расположенного в Хмельницкой области - прим. ред.), который находится под пристальным наблюдением российских оккупантов. В этот раз мишенью стала Ивано-Франковская область, а также наша юная пилотажная молодежь, собиравшаяся в ближайшее время отправиться на зарубежные учебные курсы. Молодые пилоты планировали обучаться по новой программе, в рамках которой предполагалось получение знаний и опыта на современных западных самолетах, в том числе на F16. В такой манере атаки враг попытался лишить нас перспективы перехода на новейшие образцы техники западного производства. Как видно из ситуации, эти нападения врага не приносят ему ожидаемых результатов", - заявил Игнат.

Из четырех ракет типа Х-47, одна была перехвачена и уничтожена на Киевщине, где находятся средства ПВО, способные противостоять данному типу оружия, в то время как остальные ракеты достигли своей цели, ударив по территории Ивано-Франковской области, одна из них даже нанесла удар по жилому дому.



Информация от Игната гласит, что все четыре ракеты были направлены в сторону Ивано-Франковской области.



По словам Игната, россия не сумела достичь своих стратегических целей, несмотря на крупные финансовые вложения в разработку и производство ракет данного типа.