Вечером 11 августа, российские военные выпустили четыре ракеты "Кинжал" в направлении аэродрома в Ивано-Франковской области, прицельно нацеленные на юных украинских пилотов, готовившихся отправиться на обучение на современных западных самолетах.
Эта информация появилась в заявлении представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Юрия Игната, в прямом эфире национального телевизионного марафона.
Эта информация появилась в заявлении представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Юрия Игната, в прямом эфире национального телевизионного марафона.
Из четырех ракет типа Х-47, одна была перехвачена и уничтожена на Киевщине, где находятся средства ПВО, способные противостоять данному типу оружия, в то время как остальные ракеты достигли своей цели, ударив по территории Ивано-Франковской области, одна из них даже нанесла удар по жилому дому.
Информация от Игната гласит, что все четыре ракеты были направлены в сторону Ивано-Франковской области.
По словам Игната, россия не сумела достичь своих стратегических целей, несмотря на крупные финансовые вложения в разработку и производство ракет данного типа.
Информация от Игната гласит, что все четыре ракеты были направлены в сторону Ивано-Франковской области.
По словам Игната, россия не сумела достичь своих стратегических целей, несмотря на крупные финансовые вложения в разработку и производство ракет данного типа.
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