Россия не хочет обменивать мобилизованных "ЛДНР" — украинская разведка

16:17 18 августа Киев, Украина





Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов рассказал в эфире национального телемарафона. У россии низкий интерес к некоторым группам военнопленных, которые воевали против Украины, в частности, речь идет о мобилизованных и боевиках из подконтрольных россиянам "ЛНР" "ДНР ."Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов рассказал в эфире национального телемарафона.

“Если мы говорим о мобилизованных и военных… "ЛНР/ДНР", то действительно к ним самый низкий интерес. Это мы видим на разных ступенях отношения: от того, что они хуже всего обучены, они в прямом смысле принудительно мобилизованы, хуже всего одеты и с худшим оружием, к вопросу обмена”, — сказал он.

В то же время Юсов отметил, что переговорный процесс по обмену продолжается.



По его словам, россия "почему-то считает, что она иногда до сих пор может диктовать условия, а это не так". Обменный фонд и другие инструменты для возвращения украинских защитников в Украину достаточны, к тому же этот фонд постоянно возобновляется, сказал он.