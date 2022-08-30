Россия не хочет обменивать мобилизованных "ЛДНР" — украинская разведка

У россии низкий интерес к некоторым группам военнопленных, которые воевали против Украины, в частности, речь идет о мобилизованных и боевиках из подконтрольных россиянам "ЛНР" и "ДНР."
Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов рассказал в эфире национального телемарафона.
Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов рассказал в эфире национального телемарафона.
В то же время Юсов отметил, что переговорный процесс по обмену продолжается.
По его словам, россия "почему-то считает, что она иногда до сих пор может диктовать условия, а это не так". Обменный фонд и другие инструменты для возвращения украинских защитников в Украину достаточны, к тому же этот фонд постоянно возобновляется, сказал он.
По его словам, россия "почему-то считает, что она иногда до сих пор может диктовать условия, а это не так". Обменный фонд и другие инструменты для возвращения украинских защитников в Украину достаточны, к тому же этот фонд постоянно возобновляется, сказал он.
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