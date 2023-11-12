Россия нанесла удар по крупнейшей на юге Украины Херсонской областной библиотеке

11:34 12 ноября Киев, Украина

Год назад, 11 ноября, ВСУ освободили Херсон и значительную часть Херсонской области. Президент Владимир Зеленский поздравил Херсон с днем освобождения от российских захватчиков. Благодаря Херсонской операции военные освободили правобережье Днепра от оккупантов.

Именно в этот день агрессор нанес очередной удар по Херсону: под ударом оказалась областная библиотека имени Гончара. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александра Прокудина на своем Telegram-канале в воскресенье, 12 ноября.

"Одно из попаданий - по областной библиотеке имени Гончара. В здании - существенные разрушения", - подчеркнул чиновник.

По его словам, в результате обстрела в библиотеке вспыхнул пожар. Спасатели более полутора часов тушили огонь. Вместе с тем, из-за вражеской атаки никто не пострадал.

Чиновник также опубликовал фото с места происшествия, где можно увидеть, что здание библиотеки сильно повреждено. В частности, там выбиты окна и разрушены некоторые конструкции.

Прокудин также сообщил, что утром оккупанты ударили по Днепровскому району Херсона. Во собственном дворе погиб 64-летний мужчина. Жена погибшего госпитализирована. У 64-летней женщины взрывная, закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения ног, сотрясение головного мозга. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Херсонская областная универсальная научная библиотека имени Олеся Гончара – областная универсальная научная библиотека, расположенная в городе Херсоне. Это один из самых больших информационных и культурных центров юга Украины. Фонд библиотеки имеет практически один миллион документов, в котором представлено издание на 45 языках мира.

Накануне глава государства пообещал усилить ПВО в Херсоне, а также увеличить количество средств контрбатарейной борьбы и РЭБ.