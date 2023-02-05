Россия нанесла ночной ракетный удар по Дружковке Донецкой области

Ночью 5 февраля войска рф нанесли два ракетных удара по Дружковке в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
В результате атаки ранены пять человек, повреждены четыре многоэтажных дома и детсад.
Как уточнили в ГСЧС, в подъезде пятиэтажки произошло обрушение лестничных клеток первого и второго этажей.
Кириленко добавил, что в течение суток под обстрелами оккупантов находились Угледар, Курахово, Авдеевка, Часов Яр, Соледарская община, Ямполь. Везде зафиксированы разрушения жилых домов.
Напомним, утром в воскресенье оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову, известно о троих пострадавших.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии