Россия нанесла ночной ракетный удар по Дружковке Донецкой области

10:53 05 февраля Киев, Украина

Ночью 5 февраля войска рф нанесли два ракетных удара по Дружковке в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

В результате атаки ранены пять человек, повреждены четыре многоэтажных дома и детсад.

Как уточнили в ГСЧС, в подъезде пятиэтажки произошло обрушение лестничных клеток первого и второго этажей. 

"Из-за разрушения лестничных клеток жители подъезда были заблокированы на вышерасположенных этажах. В результате слаженных действий были спасены девять человек", - отметили спасатели.

Кириленко добавил, что в течение суток под обстрелами оккупантов находились Угледар, Курахово, Авдеевка, Часов Яр, Соледарская община, Ямполь. Везде зафиксированы разрушения жилых домов.

Последствия ракетного удара по Дружковке Донецкой области

Разрушеня после ракетного удара по Дружковке Донецкой области

Напомним, утром в воскресенье оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову, известно о троих пострадавших.

 