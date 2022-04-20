Россия намерена атаковать маршруты поставок оружия с Запада в Украину – Пентагон

В Белом доме не исключают, что Россия будет атаковать маршруты, используемые для поставок оружия. Об этом сообщил представитель Пентагона, передает CNN.
По словам чиновника, российские войска не часто наносят удары по движущимся целям, таким как конвои или железные дороги. Но они могут попытаться разрушить мосты, дороги и рельсы, которые используются для транспортировки оружия и запасов в Украину.
В Пентагоне отметили, что даже если россиянам удастся атаковать эти маршруты, они не смогут полностью остановить поставки. Потому что поступает много грузов. Так, в Пентагоне сообщили, что США и страны-партнеры отправили в Украину около 70 тысяч единиц противотанкового и противоброневого оружия, включая Javelins, NLAW, РПГ. Поставки также включали зенитные ракеты Stingers и пусковые установки для этого оружия.
Украинские войска очень эффективно использовали эти системы, чтобы замедлить и в некоторых местах остановить российское вторжение, считают в США и НАТО, отметили в Пентагоне.
По словам чиновника, российские войска не часто наносят удары по движущимся целям, таким как конвои или железные дороги. Но они могут попытаться разрушить мосты, дороги и рельсы, которые используются для транспортировки оружия и запасов в Украину.
В Пентагоне отметили, что даже если россиянам удастся атаковать эти маршруты, они не смогут полностью остановить поставки. Потому что поступает много грузов. Так, в Пентагоне сообщили, что США и страны-партнеры отправили в Украину около 70 тысяч единиц противотанкового и противоброневого оружия, включая Javelins, NLAW, РПГ. Поставки также включали зенитные ракеты Stingers и пусковые установки для этого оружия.
Украинские войска очень эффективно использовали эти системы, чтобы замедлить и в некоторых местах остановить российское вторжение, считают в США и НАТО, отметили в Пентагоне.
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