Россия массированно атакует ракетами Украину

09:59 29 декабря Киев, Украина



Об этом сообщает Командование Воздушных Сил



Российские войска атакуют всю территорию Украины крылатыми ракетами, в разных областях работает ПВО Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ , главы ОВА

"После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей.

Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов.



Работа противовоздушной обороны возможна по всей территории государства. Оставайтесь в укрытии!".





Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что зафиксирован пролет ракет над Житомирщиной, работает ПВО.



Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что рф осуществляет массированный ракетный удар по Украине, над Одесской областью работает ПВО.



Одну ракету сбили над Сумской областью.



В Полтавской области тоже работает ППО, сообщил председатель ОВА Дмитрий Лунин.



Также ПВО сработала в Киеве. Прозвучала серия взрывов.



В то же время в Харькове есть "прилеты" ракет, прозвучала серия взрывов, сообщил городской глава Игорь Терехов.



Этому предшествовало: Ночью 29 декабря россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова 13 "Шахедами", 11 из которых сбили подразделения Сил обороны.