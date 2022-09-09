Россия готовит провокацию с обстрелом школ на временно захваченных территориях

Оккупанты готовят провокацию с обстрелом школ на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины, чтобы обвинить в этом украинских военных.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны.
В частности, 31 августа российское министерство обороны опубликовало и направило в ООН, международные гуманитарные организации и Украину адреса и точные координаты всех школ, начавших работу на временно захваченных территориях.
Центр противодействия дезинформации предостерегает о высокой вероятности выбора оккупантами одного или нескольких объектов из перечня для совершения обстрелов с последующим обвинением в этом Вооруженных сил Украины.
Центр противодействия дезинформации предостерегает о высокой вероятности выбора оккупантами одного или нескольких объектов из перечня для совершения обстрелов с последующим обвинением в этом Вооруженных сил Украины.
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