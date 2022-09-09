Россия готовит провокацию с обстрелом школ на временно захваченных территориях

19:30 09 сентября Киев, Украина

Оккупанты готовят провокацию с обстрелом школ на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины, чтобы обвинить в этом украинских военных.



Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны.

"В ходе анализа информационной среды специалисты ЦПД зафиксировали, что с начала учебного года на временно оккупированных территориях рф активно готовит основу для осуществления кровавых провокаций", - говорится в сообщении.

В частности, 31 августа российское министерство обороны опубликовало и направило в ООН, международные гуманитарные организации и Украину адреса и точные координаты всех школ, начавших работу на временно захваченных территориях.



Центр противодействия дезинформации предостерегает о высокой вероятности выбора оккупантами одного или нескольких объектов из перечня для совершения обстрелов с последующим обвинением в этом Вооруженных сил Украины.