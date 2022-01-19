Россия готовит очередную провокацию на Крещение

19:15 18 Январь Киев, Украина

Во время традиционных в Украине крещенских мероприятий, которые проходят всегда в одно и то же время - 19 января, силами одного из российских воинизированных подразделений будет совершена вооруженная провокация.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

На территории временно оккупированных районов Донецкой области запланировано поражение водоема «Пруд Кирпичный», местные его называют ставок Кирпичный.

Цель - обвинить ВСУ в коварном нападении на верующих и осквернении их религиозных мотивов в тот момен, когда будет происходить таинство празднования Крещения и совершения обряда погружения в купель.

Также стало известно, что вечером 15.01.2022 года на несколько часов снова был включен главный вентилятор вентиляционного ствола шахты им. Челюскинцев, который находится в 1600 метрах от вышеупомянутого водоема.

Отметим, территория площадки вентиляционного ствола шахты им. Челюскинцев подвергалась огневому поражению 14.02.2020 года и была временно обесточена. На северо-востоке площадки построены инженерные коммуникации взводного опорного пункта противника. С большой долей вероятности (учитывая расстояние) можно предположить, что средством огневого поражения, может стать миномет калибра 82 мм. При этом для звуковой маскировки выстрела может быть включен главный вентилятор.

Учитывая реальность имеющейся угрозы эскалации войны со стороны РФ, достаточно существенной остается вероятность складирования в околоствольных горных выработках взрывчатых материалов с целью самостоятельного инициирования взрыва и транслирования картинки эффектного разрушения сооружений вентиляционного ствола шахты при помощи оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

Цель вышеупомянутого мероприятия – создать повод для начала ведения боевых действий.