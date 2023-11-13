Рф формирует "орлят россии": подавление идентичности украинских детей на ВОТ

16:53 13 ноября Киев, Украина

Центр национального сопротивления подчеркнул, что российские власти активно ведут кампанию по подавлению самоидентификации украинских детей на временно оккупированных территориях.



В частности, в школах Херсонщины первоклассников направляют в "орлята россии", детское крыло псевдоволонтерского движения "движение первых", финансируемого кремлем. Этот шаг фактически представляет собой аналог советских "октябрят".



Присоединение к организации является принудительным, и участники программы будут подвергаться пропагандистским мероприятиям, направленным на воздействие на сознание детей с самого раннего возраста.