Центр национального сопротивления подчеркнул, что российские власти активно ведут кампанию по подавлению самоидентификации украинских детей на временно оккупированных территориях.
В частности, в школах Херсонщины первоклассников направляют в "орлята россии", детское крыло псевдоволонтерского движения "движение первых", финансируемого кремлем. Этот шаг фактически представляет собой аналог советских "октябрят".
Присоединение к организации является принудительным, и участники программы будут подвергаться пропагандистским мероприятиям, направленным на воздействие на сознание детей с самого раннего возраста.
В частности, в школах Херсонщины первоклассников направляют в "орлята россии", детское крыло псевдоволонтерского движения "движение первых", финансируемого кремлем. Этот шаг фактически представляет собой аналог советских "октябрят".
Присоединение к организации является принудительным, и участники программы будут подвергаться пропагандистским мероприятиям, направленным на воздействие на сознание детей с самого раннего возраста.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии