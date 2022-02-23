Россия эвакуирует дипломатов из Украины из-за угроз

05:34 23 Февраль Киев, Украина

Министерство иностранных дел России заявило, что приняло решение об эвакуации российского дипломатического персонала из Украины, сославшись на поступившие угрозы.



Отметим, военнослужащие Национальной гвардии Украины несли многочасовой караул у посольства РФ в Киеве после того, как активисты установили символические надгробные кресты с надписью «Российский оккупант» во время митинга под названием «Империя должна умереть».



Такой шаг украинских активистов последовал за признанием Россией независимости Донецкой и Луганской областей, входящих в состав Украины и голосованием российского парламента за предоставление президенту Владимиру Путину разрешения на применение военной силы в Украине.