Россия: 6-летний ребенок насмерть сбил свою мать

На территории кладбища города Щигры в Курской области России произошел инцидент, шестилетний мальчик сел за руль автомобиля и насмерть сбил мать.
Об этом сообщают РосСМИ.
28-летняя женщина, мать мальчика, оставила в своем автомобиле ВАЗ-21074 ключ в зажигании и вышла. Ребенок, пока рядом не было никого из взрослых, сел за руль, включил зажигание и нажал на педаль газа.
/>Автомобиль поехал назад и на скорости сбил мать мальчика и въехал в другую машину Nissan Murano.
По словам свидетелей происшествия, женщину зажало между двумя транспортными средствами.
Пострадавшую доставили в районную больницу, где она скончалась.
28-летняя женщина, мать мальчика, оставила в своем автомобиле ВАЗ-21074 ключ в зажигании и вышла. Ребенок, пока рядом не было никого из взрослых, сел за руль, включил зажигание и нажал на педаль газа.
/>Автомобиль поехал назад и на скорости сбил мать мальчика и въехал в другую машину Nissan Murano.
По словам свидетелей происшествия, женщину зажало между двумя транспортными средствами.
Пострадавшую доставили в районную больницу, где она скончалась.
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