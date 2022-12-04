Российского миллиардера Михаила Фридмана задержали в Британии

07:43 04 декабря Киев, Украина

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) задержало российского миллиардера Михаила Фридмана по подозрению в отмывании денег, он был освобожден под залог. Об этом сообщило NCA в своем Twitter-аккаунте в субботу, 3 декабря.

"NCA провело масштабную операцию по аресту богатого российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег, заговоре с целью обмана Министерства внутренних дел и заговоре с целью дачи ложных показаний", - говорится в сообщении.

Кроме того, там отметили, что 58-летний бизнесмен задержан в четверг 1 декабря в своей многомиллионной резиденции в Лондоне. Помимо него, задержали еще двух человек: 35-летний мужчина, который работал в этом доме и 39-летний мужчина - бывший возлюбленный нынешней партнерши бизнесмена.

По результатам масштабных обысков, проведенных следователями NCA, был изъят ряд цифровых устройств и значительное количество наличных. Все три человека были допрошены NCA и освобождены под залог.

В агентстве отметили, что эта операция является последней в серии вмешательств NCA, направленных на прекращение деятельности коррумпированных представителей международного бизнеса и их пособников.

Украинская правда, ссылаясь на свои источники в бизнес-кругах сообщила, что речь идет о 58-летнем Михаиле Фридмане.

СМИ также добавило, что по информации окружения олигарха, он ныне находится дома в Лондоне.

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Михаил Фридман - русско-израильский бизнесмен еврейского происхождения, уроженец Львова. Имеет израильское и российское гражданство.

Создатель, совладелец и председатель наблюдательного совета директоров консорциума Альфа-групп.

Он также входит в наблюдательный совет директоров ряда дочерних предприятий консорциума, наиболее известными из которых являются Альфа-банк/Альфа-банк Украина, Veon/Beeline/Kyivstar, X5 Retail Group и IDS Borjomi International/Моршинская/Миргородская.

По данным Министерства финансов США Фридман имеет тесные связи с президентом рф владимиром путиным, которые начались в начале его карьеры во времена КГБ СССР.

Напомним, что Международная группа по борьбе с отмыванием средств по итогам своего пленарного заседания 20-21 октября запретила россии участвовать в своих текущих и будущих проектах.