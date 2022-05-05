Российского "криптокороля" приговорили к 5 годам тюрьмы

16:22 07 декабря Киев, Украина

Парижский суд приговорил россиянина Александра Винника к 5 годам тюрьмы за киберпреступления, отмывание денег и участие в наркобизнесе

«Александр Винник признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах», – говорится в судебном решении от 7 декабря.

По данным следствия, Александр Винник причастен к разработке программы-вымогателя Locky. По заявлению прокуратуры Парижа, целый ряд французских компаний пострадали из-за этой вредоносной программы и платформы BTC-e, создание которой также приписывается Виннику.

После вынесенного приговора Винник может быть экстрадирован в США, где его обвиняют в отмывании $4 млрд.

Ранее Новая Зеландия арестовала более 90 миллионов долларов, принадлежащих компании Винника. Утверждалось, что фирма подозреваемого способствовала легализации доходов, полученных в результате киберпреступлений, краж и наркобизнеса.



Александр Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, когда проводил отпуск на севере Греции. Затем сообщалось о намерении экстрадировать Винника в Штаты, где ему грозило до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.



В марте и апреле 2018 года арестованный обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

24 января 2020 года Винника экстрадировали во Францию, где его также подозревали в краже личных данных и вымогательстве.