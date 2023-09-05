Российская ПВО сбила беспилотник, направляющийся к москве

Глава московской мэрии Сергей Собянин объявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО), сбили беспилотный аппарат который, направлялся в сторону столицы.
Эта информация была озвучена через официальный телеграмм-канал, принадлежащий российскому чиновнику.
Эта информация была озвучена через официальный телеграмм-канал, принадлежащий российскому чиновнику.
РосСМИ сообщают, что БПЛА в Подмосковье сбили в 5 километрах от Московского вертолётного завода в Люберцах, который занимается разработкой, производством и сопровождением эксплуатации вертолётов марки "Ми".
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