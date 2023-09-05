Российская ПВО сбила беспилотник, направляющийся к москве

07:16 28 августа Киев, Украина

Глава московской мэрии Сергей Собянин объявил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО), сбили беспилотный аппарат который, направлялся в сторону столицы.



Эта информация была озвучена через официальный телеграмм-канал, принадлежащий российскому чиновнику.

"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший в направлении москвы. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия", - говорится в сообщении.