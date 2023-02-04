Российская ИПСО: в полиции опровергли заявление Лубинца, что в рф снимают порно с похищенными украинскими детьми

18:23 03 февраля Киев, Украина





Как отметили в Нацполиции, сотрудники Киберполиции и оперативных служб проанализировали опубликованный в сети контент и выяснили, что первое сообщение о продаже похищенных в Украине детей для "интимных встреч" в рф появилось на одном из закрытых телеграмм-каналов. После этого он распространил ряд украинских ресурсов, а из первоисточника эта информация была удалена. Омбудсмен Дмитрий Лубинец , ссылаясь на неназванные Telegram-каналы, заявил, что россияне вывозят украинских детей и "снимают с ними видео сексуального характера". В Нацполиции опровергли заявление Лубинца и заявили, что информация об использовании в российской порноиндустрии похищенного в Украине ребенка – это очередная ИПСО россии.Как отметили в Нацполиции, сотрудники Киберполиции и оперативных служб проанализировали опубликованный в сети контент и выяснили, что первое сообщение о продаже похищенных в Украине детей для "интимных встреч" в рф появилось на одном из закрытых телеграмм-каналов. После этого он распространил ряд украинских ресурсов, а из первоисточника эта информация была удалена.

"В ходе проверки также выяснилось, что "похищенный в Украине мальчик", на самом деле родился и живет в россии, под наблюдением мамы работает моделью, рекламирует одежду и обувь. Фото ребенка размещены в свободном доступе, поэтому любой мог использовать его для создание желаемого контента", - сообщили в полиции.

Правоохранители подчеркнули, что рф всеми возможными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, и "очередная провальная ИПСО оккупантов - яркое тому подтверждение".



Что сообщил Лубинец

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец со ссылкой на сообщение в Telegram сообщил, что рашисты вывозят украинских детей и "снимают с ними видео сексуального характера".



Он также опубликовал скриншот переписки с вероятным похитителем ребенка.

"Расценки" составляют сотни тысяч рублей. К примеру, за мальчика, который "скоро пойдет в школу" предлагают 250 тыс. рублей (130 тыс. грн). В переписке указано, что дети из Украины и у них нет родственников", — написал Лубинец.

Он призвал Киберполицию, Национальную полицию и Офис Генпрокурора принять надлежащие меры реагирования относительно возможного преступления, чтобы найти и наказать виновных, а пострадавших детей вернуть домой.