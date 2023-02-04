Российская ИПСО: в полиции опровергли заявление Лубинца, что в рф снимают порно с похищенными украинскими детьми

Омбудсмен Дмитрий Лубинец, ссылаясь на неназванные Telegram-каналы, заявил, что россияне вывозят украинских детей и "снимают с ними видео сексуального характера". В Нацполиции опровергли заявление Лубинца и заявили, что информация об использовании в российской порноиндустрии похищенного в Украине ребенка – это очередная ИПСО россии.
Как отметили в Нацполиции, сотрудники Киберполиции и оперативных служб проанализировали опубликованный в сети контент и выяснили, что первое сообщение о продаже похищенных в Украине детей для "интимных встреч" в рф появилось на одном из закрытых телеграмм-каналов. После этого он распространил ряд украинских ресурсов, а из первоисточника эта информация была удалена.
Как отметили в Нацполиции, сотрудники Киберполиции и оперативных служб проанализировали опубликованный в сети контент и выяснили, что первое сообщение о продаже похищенных в Украине детей для "интимных встреч" в рф появилось на одном из закрытых телеграмм-каналов. После этого он распространил ряд украинских ресурсов, а из первоисточника эта информация была удалена.
Правоохранители подчеркнули, что рф всеми возможными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Украине, и "очередная провальная ИПСО оккупантов - яркое тому подтверждение".
Что сообщил Лубинец
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец со ссылкой на сообщение в Telegram сообщил, что рашисты вывозят украинских детей и "снимают с ними видео сексуального характера".
Он также опубликовал скриншот переписки с вероятным похитителем ребенка.
Он призвал Киберполицию, Национальную полицию и Офис Генпрокурора принять надлежащие меры реагирования относительно возможного преступления, чтобы найти и наказать виновных, а пострадавших детей вернуть домой.
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