Российский военный снял на видео, как его ликвидировали бойцы ВСУ

Сегодня, 30 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал очередное видео о том, как украинские защитники ликвидировали российского захватчика прямо во время записи видео, в котором он хвастался о "трехсотых" защитниках Украины.
На видео рассказ российского захватчика обрывает выстрел.
Практически аналогичное видео выложили ранее кадыровцы, где показали, как получили ответ от ВСУ. "Тик-ток войска" Кадырова снимали на видео, как воюют в Украине, но в какой-то момент неожиданно получили ответ.
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