Российский военный снял на видео, как его ликвидировали бойцы ВСУ

10:16 30 апреля Киев, Украина

Сегодня, 30 апреля, Генштаб ВСУ опубликовал очередное видео о том, как украинские защитники ликвидировали российского захватчика прямо во время записи видео, в котором он хвастался о "трехсотых" защитниках Украины.

"Российский оккупант решил похвастаться: "Бла-бла-бла... Задача выполнена на пять с плюсом, всего три трехсотых...". Но... как говорят украинцы "не говори "Гоп" пока не перескочил", - подписали ролик в Генштабе ВСУ.

На видео рассказ российского захватчика обрывает выстрел.

Практически аналогичное видео выложили ранее кадыровцы, где показали, как получили ответ от ВСУ. "Тик-ток войска" Кадырова снимали на видео, как воюют в Украине, но в какой-то момент неожиданно получили ответ.