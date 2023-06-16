Российский шпион получил 15 лет тюрьмы за разоблачение ПВО и блокпостов

18:53 02 июня Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины Российский шпион, раскрывший информацию о позициях ПВО и блокпостов в Черкасской области, получил приговор к 15 годам тюрьмы.Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ)

"СБУ собрала обширный комплекс доказательств против еще одного агента ФСБ, который передавал оккупантам информацию о расположении противовоздушной обороны и блокпостов украинских защитников в Черкасской области. Злоумышленник был задержан контрразведчиками во время спецоперации в январе 2023 года", - сообщает пресс-служба.



Согласно информации, вражеский агент являлся сотрудником местной больницы и был вербован ФСБ в ноябре 2022 года.

"По указаниям агрессора он собирал фотографии мест базирования и передвижения украинских военных на территории региона. Особое внимание уделялся позициям украинской ПВО. Также его интересовали точные координаты блокпостов, информация о численности военных, их вооружение и техника. Главной целью врага было собрать информацию о проведении мобилизации, уровне военной подготовки и мотивации украинских защитников", - сообщает СБУ.



Шпион предоставлял разведывательную информацию для планирования серии ракетных ударов по региону.



В ходе обыска у предателя были изъяты мобильный телефон и планшет с доказательствами секретной переписки с ФСБ, а также паспорт бывшего СССР и прокремлевская символика.



Суд признал мужчину виновным в государственной измене и приговорил его к 15 годам лишения свободы.