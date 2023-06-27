Российский шпион, осуществлявший шпионаж за ВСУ, приговорен к 10 годам тюрьмы

По информации от Службы безопасности Украины (СБУ), российский информатор, который осуществлял шпионаж за артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки, был приговорен к 10 годам тюремного заключения.
Главной целью злоумышленника было раскрытие российским оккупантам мест расположения личного состава ВСУ, а также позиций артиллерии и логистических маршрутов украинских военных на направлении Авдеевка.
Информатор был задержан сотрудниками СБУ в феврале этого года в ходе контрдиверсионных операций.
Согласно материалам украинских спецслужб, суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.
Расследование установило, что злоумышленником является житель Мирнограда.
В конце 2022 года его привлекли к нелегальному сотрудничеству с представителем разведывательного управления самопровозглашенной "Донецкой народной республики", контролируемой оккупантами.
Мужчина попал в поле зрения противника из-за своей активности в российских социальных сетях, где он публиковал антиукраинские комментарии после начала полномасштабного вторжения россии.
Информатор обходил прифронтовую территорию Покровского района и скрытно фиксировал местоположение украинских защитников.
Полученные данные передавались на временно оккупированную часть Донецкой области с помощью мессенджера "Телеграмм".
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).
Главной целью злоумышленника было раскрытие российским оккупантам мест расположения личного состава ВСУ, а также позиций артиллерии и логистических маршрутов украинских военных на направлении Авдеевка.
Информатор был задержан сотрудниками СБУ в феврале этого года в ходе контрдиверсионных операций.
Согласно материалам украинских спецслужб, суд приговорил его к 10 годам лишения свободы.
Расследование установило, что злоумышленником является житель Мирнограда.
В конце 2022 года его привлекли к нелегальному сотрудничеству с представителем разведывательного управления самопровозглашенной "Донецкой народной республики", контролируемой оккупантами.
Мужчина попал в поле зрения противника из-за своей активности в российских социальных сетях, где он публиковал антиукраинские комментарии после начала полномасштабного вторжения россии.
Информатор обходил прифронтовую территорию Покровского района и скрытно фиксировал местоположение украинских защитников.
Полученные данные передавались на временно оккупированную часть Донецкой области с помощью мессенджера "Телеграмм".
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).
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