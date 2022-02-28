Российский сайт ТАСС подвергся хакерской атаке

Хакеры из группы Anonymous взломали сайт рупора кремлевской пропаганды, информагентства ТАСС и повесили баннер с призывом остановить войну в Украине.
«Дорогие граждане. Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своим сыновьям и мужчинам на верную смерть. Путин заставляет нас врать и подвергать опасности. Нас изолировали от всего мира, перестали покупать нефть и газ. Через несколько лет мы будем жить как в Северной Корее. Зачем нам это? Чтобы Путин попал в учебники? Это не наша война, остановим его!», говорится в сообщении.
Напомним, хакеры из международной группы Anonymous, ранее объявившие кибервойну России, сломали и выложили в свободный доступ базу данных министерства обороны РФ. Об этом хакеры сообщили в своем Twitter-аккаунте.
«Дорогие граждане. Призываем вас прекратить это безумие, не отправляйте своим сыновьям и мужчинам на верную смерть. Путин заставляет нас врать и подвергать опасности. Нас изолировали от всего мира, перестали покупать нефть и газ. Через несколько лет мы будем жить как в Северной Корее. Зачем нам это? Чтобы Путин попал в учебники? Это не наша война, остановим его!», говорится в сообщении.
Напомним, хакеры из международной группы Anonymous, ранее объявившие кибервойну России, сломали и выложили в свободный доступ базу данных министерства обороны РФ. Об этом хакеры сообщили в своем Twitter-аккаунте.
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