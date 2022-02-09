Российский правозащитник, разоблачающий пытки в тюрьмах, сообщил о покушении, которое готовят на него власти РФ

"Спасибо смелым чеченцам. Мы уважаем чеченский народ, дружим со многими и не ждем нож в спину от них. Но вместе с тем понимаем, что спецслужбы РФ постараются все сделать чужими руками. Основной их мотив - не личная неприязнь, а желание сохранить пыточную систему. Без нее они не понимают, как работать дальше, как "раскрывать", как подчинять, как управлять людьми", - написал правозащитник.