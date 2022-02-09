Российский правозащитник, разоблачающий пытки в тюрьмах, сообщил о покушении, которое готовят на него власти РФ

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net, разоблачающий существующую систему пыток в тюрьмах РФ, Владимир Осечкин сообщил, что получил информацию о готовящемся на него покушении.
Об этом он сообщил в Фейсбуке.
Владимир Осечкин – российский правозащитник, который после открытия в России в отношении него дела из-за якобы мошенничества в 2015 году покинул родину. В настоящее время он проживает во Франции, откуда и координирует работу правозащитного проекта, разоблачающего факты пыток в российских тюрьмах.
В прошлом году россиянин помог вывезти из РФ несколько крупных архивов видео, на которых были сняты пытки узников на Камчатке, Забайкалье, в Красноярске и Приморском крае. В результате российские правоохранители были вынуждены открыть по меньшей мере 17 уголовных дел.
Информацию о вероятном покушении на себя Осечкин получил от двух источников из России и чеченской диаспоры во Франции. Правозащитник утверждает, что за нападение, замаскированное под конфликт на улице, заказчики готовы заплатить 100 000 евро.
Об этом он сообщил в Фейсбуке.
Владимир Осечкин – российский правозащитник, который после открытия в России в отношении него дела из-за якобы мошенничества в 2015 году покинул родину. В настоящее время он проживает во Франции, откуда и координирует работу правозащитного проекта, разоблачающего факты пыток в российских тюрьмах.
В прошлом году россиянин помог вывезти из РФ несколько крупных архивов видео, на которых были сняты пытки узников на Камчатке, Забайкалье, в Красноярске и Приморском крае. В результате российские правоохранители были вынуждены открыть по меньшей мере 17 уголовных дел.
Информацию о вероятном покушении на себя Осечкин получил от двух источников из России и чеченской диаспоры во Франции. Правозащитник утверждает, что за нападение, замаскированное под конфликт на улице, заказчики готовы заплатить 100 000 евро.
Всю полученную от источников информацию Осечкин уже передал во французскую полицию.
Напомним, осенью 2021 года правозащитный проект Gulagu.net начал публикацию видеоархива с пытками и изнасилованиями осужденных в российских колониях.
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