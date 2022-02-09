Российский правозащитник, разоблачающий пытки в тюрьмах, сообщил о покушении, которое готовят на него власти РФ

12:33 09 Февраль Киев, Украина

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net, разоблачающий существующую систему пыток в тюрьмах РФ, Владимир Осечкин сообщил, что получил информацию о готовящемся на него покушении.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

Владимир Осечкин – российский правозащитник, который после открытия в России в отношении него дела из-за якобы мошенничества в 2015 году покинул родину. В настоящее время он проживает во Франции, откуда и координирует работу правозащитного проекта, разоблачающего факты пыток в российских тюрьмах.

В прошлом году россиянин помог вывезти из РФ несколько крупных архивов видео, на которых были сняты пытки узников на Камчатке, Забайкалье, в Красноярске и Приморском крае. В результате российские правоохранители были вынуждены открыть по меньшей мере 17 уголовных дел.

Информацию о вероятном покушении на себя Осечкин получил от двух источников из России и чеченской диаспоры во Франции. Правозащитник утверждает, что за нападение, замаскированное под конфликт на улице, заказчики готовы заплатить 100 000 евро.
"Спасибо смелым чеченцам. Мы уважаем чеченский народ, дружим со многими и не ждем нож в спину от них. Но вместе с тем понимаем, что спецслужбы РФ постараются все сделать чужими руками. Основной их мотив - не личная неприязнь, а желание сохранить пыточную систему. Без нее они не понимают, как работать дальше, как "раскрывать", как подчинять, как управлять людьми", - написал правозащитник.
Всю полученную от источников информацию Осечкин уже передал во французскую полицию.
 
Напомним, осенью 2021 года правозащитный проект Gulagu.net начал публикацию видеоархива с пытками и изнасилованиями осужденных в российских колониях.