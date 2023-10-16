В результате российского обстрела повреждены церковь и жилой дом в Донецкой области

В Донецкой области успешно ликвидирован пожар, который вспыхнул в церкви в результате обстрела со стороны оккупантов.
Об этом 16 октября сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Согласно информации, пожар вспыхнул вечером 15 октября в селе Колодязи Краматорского района в результате интенсивного обстрела со стороны россии.
В результате атаки пламя охватило кровлю и перекрытия местной церкви, также был поврежден частный жилой дом и три хозяйственные постройки.
Спасателям потребовалось около четырех часов для успешной борьбы с пожарами, занимавшими площадь более 450 квадратных метров.
Об этом 16 октября сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Согласно информации, пожар вспыхнул вечером 15 октября в селе Колодязи Краматорского района в результате интенсивного обстрела со стороны россии.
В результате атаки пламя охватило кровлю и перекрытия местной церкви, также был поврежден частный жилой дом и три хозяйственные постройки.
Спасателям потребовалось около четырех часов для успешной борьбы с пожарами, занимавшими площадь более 450 квадратных метров.
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