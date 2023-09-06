Российский обстрел Купянска: жертвы и разрушения на Харьковщине

В результате российского обстрела города Купянска на Харьковщине утром 29 августа погибли один человек и один получил ранения.
Как сообщила Харьковская областная прокуратура, около 8:30 утра российские войска обстреляли город из артиллерии. В результате попадания снаряда на территорию пищевого предприятия погиб охранник.
Также был поврежден дом, в котором проживал 67-летний мужчина. Он получил ранения и был доставлен в больницу.
Ранее, около 5 утра, в Купянске также был обстрелян многоквартирный дом. В результате обстрела повреждены стены и окна, но пострадавших нет.
Как сообщила Харьковская областная прокуратура, около 8:30 утра российские войска обстреляли город из артиллерии. В результате попадания снаряда на территорию пищевого предприятия погиб охранник.
Также был поврежден дом, в котором проживал 67-летний мужчина. Он получил ранения и был доставлен в больницу.
Ранее, около 5 утра, в Купянске также был обстрелян многоквартирный дом. В результате обстрела повреждены стены и окна, но пострадавших нет.
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