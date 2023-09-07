Российский обстрел Константиновки: 17 погибших и 32 раненых

Глава Министерства внутренних дел, Игорь Клименко, объявил о завершении поисково-спасательной операции в Константиновке, расположенной в Донецкой области.
Операция проводилась на месте обстрела со стороны врага, и в результате ее завершения стало известно о возрастании числа жертв и пострадавших.
Как сообщил Клименко в своем канале в Telegram.
Операция проводилась на месте обстрела со стороны врага, и в результате ее завершения стало известно о возрастании числа жертв и пострадавших.
Как сообщил Клименко в своем канале в Telegram.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии