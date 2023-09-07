Российский обстрел Константиновки: 17 погибших и 32 раненых

19:21 06 сентября Киев, Украина

Глава Министерства внутренних дел, Игорь Клименко, объявил о завершении поисково-спасательной операции в Константиновке, расположенной в Донецкой области.

Операция проводилась на месте обстрела со стороны врага, и в результате ее завершения стало известно о возрастании числа жертв и пострадавших.

Как сообщил Клименко в своем канале в Telegram.
 
"Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена. По последним данным, на момент 18:00, в результате обстрела со стороны россии погибли 17 человек, а 32 человека получили ранения",- говорится в сообщении.