Российский обстрел Харькова повредил 72 жилых здания - горсовет

Утренний обстрел центра Харькова со стороны рашистов привел к повреждению 72 зданий, практически все из них - жилые.
Эта информация была распространена пресс-службой Харьковского городского совета через Телеграмм.
Согласно сообщению, результаты ракетного обстрела рф вызвали разрушения в 72 зданиях, из которых 69 - жилые дома. По предварительным оценкам местных властей, повреждено 681 окно в жилых квартирах и 107 окон в общественных помещениях, а также четыре кровли. Для временной блокировки поврежденных окон используют ОСБ-плиты.
Коммунальные службы уже провели осмотр 12 зданий, и работы по обследованию и восстановлению инфраструктуры продолжаются в городе.
Эта информация была распространена пресс-службой Харьковского городского совета через Телеграмм.
Согласно сообщению, результаты ракетного обстрела рф вызвали разрушения в 72 зданиях, из которых 69 - жилые дома. По предварительным оценкам местных властей, повреждено 681 окно в жилых квартирах и 107 окон в общественных помещениях, а также четыре кровли. Для временной блокировки поврежденных окон используют ОСБ-плиты.
Коммунальные службы уже провели осмотр 12 зданий, и работы по обследованию и восстановлению инфраструктуры продолжаются в городе.
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