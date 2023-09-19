Российский информатор из Донецкой области получил долгосрочное заключение - СБУ

Благодаря доказательствам, предоставленным Службой безопасности, еще один российский информатор из Донецкой области получил долгосрочное заключение. Его деятельность заключалась в разведке мест базирования Сил обороны на территории региона и препятствовании их передвижению на передовую линию.
Эту информацию передает пресс-служба СБУ в сообщении от 18 сентября.
Сотрудники контрразведки СБУ задержали злоумышленника в Лимане в начале июня текущего года, во время проведения стабилизационных операций.
Местному жителю, которого российские оккупанты дистанционно привлекли к сотрудничеству, был вынесен приговор. По указанию агрессоров он систематически пытался затруднить передвижение подразделений Вооруженных сил Украины во время боев за Лиман.
Для достижения этой цели он скрыто разбрасывал саморезы на дорогах города, по которым передвигались колонны автомобилей украинских защитников. Кроме того, злоумышленник собирал разведывательные данные о дислокации блокпостов Сил обороны и объектах Укрзализныци.
Собранную информацию он передавал своему "контакту" - наводчику танковой роты российской тактической группы "Купол", с которым он ранее учился в школе. Связь между ними поддерживалась через запрещенную социальную сеть "Одноклассники".
В ходе обыска у злоумышленника был изъят мобильный телефон, который он использовал для проведения подрывной деятельности в интересах россии.
На основании собранных доказательств суд признал пособника агрессора виновным в коллаборационной деятельности и приговорил его к 15 годам тюремного заключения.
Эту информацию передает пресс-служба СБУ в сообщении от 18 сентября.
Сотрудники контрразведки СБУ задержали злоумышленника в Лимане в начале июня текущего года, во время проведения стабилизационных операций.
Местному жителю, которого российские оккупанты дистанционно привлекли к сотрудничеству, был вынесен приговор. По указанию агрессоров он систематически пытался затруднить передвижение подразделений Вооруженных сил Украины во время боев за Лиман.
Для достижения этой цели он скрыто разбрасывал саморезы на дорогах города, по которым передвигались колонны автомобилей украинских защитников. Кроме того, злоумышленник собирал разведывательные данные о дислокации блокпостов Сил обороны и объектах Укрзализныци.
Собранную информацию он передавал своему "контакту" - наводчику танковой роты российской тактической группы "Купол", с которым он ранее учился в школе. Связь между ними поддерживалась через запрещенную социальную сеть "Одноклассники".
В ходе обыска у злоумышленника был изъят мобильный телефон, который он использовал для проведения подрывной деятельности в интересах россии.
На основании собранных доказательств суд признал пособника агрессора виновным в коллаборационной деятельности и приговорил его к 15 годам тюремного заключения.
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